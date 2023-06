Il Genoa di Alberto Gilardino sta pensando di portare a casa un centrocampista tuttofare di proprietà della Roma, che di fatto ha già fissato il prezzo. Giocatore dotato di una buona tecnica e che se messo in condizioni di rendere al meglio, potrebbe far girare la squadra nel ruolo di playmaker.

Il nome del giocatore seguito dal Genoa

Tra i maggiori indiziati alla partenza, dopo un nuovo ritorno alla Roma, c’è Gonzalo Villar che come riportato da Il Messaggero, ha una richiesta dal Genoa. Dopo la seconda infelice esperienza al Getafe, lo spagnolo vorrebbe tornare in Serie A e il Genoa stesso sarebbe una opportunità importante, una piazza dove poter esprimere al meglio il suo tipo di calcio. La Roma deve cederlo necessariamente in questa finestra di mercato visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e la richiesta è di circa 4/5 milioni di euro. Il Genoa aspetta l’occasione giusta, ma il profilo è valutato con attenzione massima.