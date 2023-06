Il Lecce sta concludendo il proprio campionato nel migliore dei modi, dopo la salvezza aritmetica ottenuta la scorsa partita contro il Monza. Grazie al rigore di Colombo, gli uomini di Baroni si potranno regolarmente iscrivere al prossimo campionato di Serie A. Uno dei protagonisti principali è stato Samuel Umtiti, da ora in avanti al centro delle prossime trattative di calciomercato.

Ecco la squadra interessata al difensore Umtiti

Gli ultimi applausi della piazza dove si è rilanciato azzittendo gli scettici, le ultime emozioni nel Salento e poi via a progettare il ritorno nel calcio che conta, dove Umtiti ha scalato la vetta più importante. Il difensore francese, come da lui stesso dichiarato in un’intervista a Canal+, potrebbe tornare al Lione insieme all’amico Alexandre Lacazette. Il Barcellona vuole liberarsi di Umtiti, con cui ha un contratto sino al 2026, ma vorrebbe monetizzare un minimo la cessione. Secondo i media francesi, la prima richiesta del Barcellona è di 4 milioni di euro.