Il Milan lavora sul mercato, soprattutto vuole colmare la lacune in zona offensiva. Dopo l’addio a Maldini che negli ultimi anni aveva avuto in mano gli acquisti e le cessioni rossonere, inizia un nuovo corso, ecco il nome nuovo in arrivo dal Chelsea.

L’obiettivo del Milan per l’attacco

Nelle ultime ore, è spuntato un nuovo nome per l’attacco del Milan: è quello di Christian Pulisic, 24enne giocatore del Chelsea con cui ha un contratto fino al 2024. Il nazionale americano, che è comunitario grazie al passaporto croato, piace non solo per le doti tecniche, ma anche perché il Milan potrebbe utilizzare la sua immagine per richiamare l’attenzione del pubblico USA e quindi promuovere nuove interazioni tra il club e la fan base degli Stati Uniti. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. L’unico problema al momento è il suo ingaggio, il giocatore infatti guadagna quasi 10 milioni di euro al Chelsea, cifra non consona all’interno dello spogliatoio rossonero, ma il margine per trovare l’accordo verrà trovato.