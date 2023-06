Il Milan e tutto il popolo rossonero stanno cercando di digerire l’addio o l’allontanamento di Paolo Maldini e di certo non sarà una cosa immediata. La situazione calciomercato al momento è in fase di stallo nella direzione entrate, mentre c’è una squadra dalla Premier League, precisamente il Chelsea, che spinge per avere un top player del Milan.

Il Chelsea avanza l’offerta per un top player rossonero

Mike Maignan è finito con prepotenza nel mirino del Chelsea, alla ricerca di un portiere. L’estremo difensore rossonero è tra i migliori in circolazione, ha attirato su di se le mire dei Blues, pronti all’assalto al suo cartellino. I londinesi non hanno ancora bussato alla porta di Giorgio Furlani con una offerta irrinunciabile, ma non è escluso che possa accadere. Per 80 milioni di euro o magari una contropartita gradita ai rossoneri, il Milan potrebbe sedersi al tavolo della trattativa e valutare. Chissà se nella testa di Maignan, l’addio di Maldini non possa incidere nel potenziale allontanamento dal Milan.