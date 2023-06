Il Milan si prepara a un’estate che potrebbe essere molto movimentata. Il calciomercato rossonero potrebbe essere caratterizzato da molti acquisti, ma non solo. La dirigenza dovrà anche vendere, soprattutto quei calciatori che non rientrano più nel piano tattico di mister Pioli. Sicuramente non si fa riferimento a Mike Maignan che è un leader dei rossoneri e il punto fermo della difesa, nonchè uno dei migliori di entrambe le stagioni del Milan.

Maignan, niente rinnovo?

L’Equipe rivela alcune voci riguardanti il futuro di Maignan, secondo il quotidiano francese infatti il giocatore al momento non starebbe pensando di rinnovare il contratto, come invece sembrava in un primo momento. Maignan ha un legame col Milan fino al 2026 ma negli ultimi giorni stanno emergendo voci sempre più insistenti attorno al futuro del francese, specialmente dalla Premier. Il Chelsea sembra voler investire in Italia e nel mirino è finito sia Onana dell’Inter che Maignan. Per i rossoneri Maignan ha un costo molto elevato, è uno dei giocatori più importanti della rosa ma di fronte a cifre davvero da capogiro, potrebbe prendere in esame la sua partenza.