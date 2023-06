Tiago Pinto torna a Roma senza il sì del West Ham. Il club inglese ha infatti rifiutato l’offerta di prestito presentata per Gianluca Scamacca, forte della concorrenza di diversi club per il ragazzo e la volontà di non perdere un investimento fatto la scorsa estate da 36 milioni di euro. Fine della trattativa? No, ma servirà tempo per tornare all’assalto.

La trattativa Scamacca-Roma

Scamacca-Roma si può fare, ma non subito, ecco come la squadra giallorossa potrà avere con se il giocatore che tanto bene ha fatto in Italia due stagioni fa. Quale è il percorso? Innanzitutto il tempo, aspettare il momento giusto per proporre nuovamente l’offerta giusta. O con un’offerta migliore, oppure con un avvicinamento del West Ham consapevole che dandolo a Mourinho e facendolo giocare titolare per un’intera stagione aiuterebbe il ragazzo a tornare ai suoi livelli dopo un anno sfortunato e caratterizzato dagli infortuni. Pinto può anche contare sulla volontà del ragazzo di tornare nella capitale. Romano e romanista, Scamacca vuole giocare con la maglia giallorossa e sotto la guida di Mourinho. Chissà allora che anche questo non possa fare la differenza.