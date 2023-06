Igli Tare saluta la Lazio, i migliori colpi della sua gestione

Igli Tare lascia la Lazio dopo 18 anni (tre da calciatore e ben quindici nelle vesti di direttore sportivo). Il rapporto del dirigente albanese e la calda piazza biancoceleste è stato di amore e odio ma di sicuro i successi e i botti di calciomercato non sono mancanti. Sotto la sua guida la Lazio ha conquistato per tre volte sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana. Inoltre, grazie al secondo posto ottenuto quest’anno in campionato, il prossimo anno la formazione guidata da Sarri tornerà a giocare in Champions League.

Il saluto del dirigente albanese

L’ex ds della Lazio ha ufficializzato il suo addio ai microfoni del Tg1. Durante l’intervista ha dedicato un ringraziamento speciale al Presidente Lotito e all’intero popolo biancoceleste: “Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l’opportunità che mi ha dato, i tifosi biancocelesti che mi sono entrati nel cuore, il club con tutti i suoi componenti, i calciatori, lo staff e tutti coloro i quali mi sono stati vicino in questo percorso. Un ringraziamento speciale soprattutto alla mia famiglia che mi è rimasta sempre accanto. Una prestigiosa opportunità avuta sia da calciatore che da dirigente e che non dimenticherò mai, portando con me ogni singolo istante di questo cammino. Con la speranza che ognuno di voi continui, con la stessa passione che ho avuto io, a custodire gelosamente questa bellissima realtà. Sempre Forza Lazio”.

I migliori colpi sotto la gestione di Igli Tare

Tra i migliori colpi piazzati da Igli Tare c’è sicuramente da menzionare Hernanes (pagato soltanto 13,5 milioni di euro). Il brasiliano gode di ottima compagnia, infatti il dirigente albanese ha acquistato il bomber Ciro Immobile, il fantasista spagnolo Luis Alberto e il serbo Milinkovic-Savic. In maglia capitolina sono approdati anche calciatori del calibro di Correa, Parolo, Lulic, Lazzari, Caicedo, Felipe Anderson, Candreva. Infine non va dimenticato l’attaccante tedesco Miroslav Klose.