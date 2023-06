Il Lecce è particolarmente attivo in questi giorni, sia sul fronte del calciomercato, o meglio delle trattative di mercato con i giocatori, che quello per il futuro di Baroni. Il mister e la società si incontreranno a breve per delineare il futuro della guida tecnica dei giallorossi.

La data dell’incontro Baroni-Lecce

Dopo aver chiuso l’anno al sedicesimo posto, il Lecce inizia a programmare la prossima stagione, sempre in Serie A. La dirigenza giallorossa ha in programma un incontro con Marco Baroni per fare il punto. Le parti si incontreranno all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì. Secondo Sportitalia, Baroni avrebbe richiesto un rinnovo triennale a Corvino. Il responsabile dell’area tecnica, notoriamente restio alla firma di contratti lunghi dopo quanto accaduto con Eugenio Corini, ha preso atto. Il primo profilo alternativo, come già descritto, è Roberto D’Aversa. L’ex Parma e Sampdoria conosce Corvino da molto tempo e non avrebbe problemi a trattare con lui. Ma la pista Baroni rimane sempre in pole-position.