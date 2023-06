Finiti i rumors di mercato sull’attaccante giallorosso che resterà alla Roma, tutto fatto per il suo rinnovo, per la gioia di tutti. In realtà negli ultimi mesi si era parlato di un suo addio, invece anche per volontà di Mourinho il giocatore rimarrà a Roma.

Il nome del giocatore che rinnoverà con la Roma

Stephan El Shaarawy resta Faraone di Roma. Notizia appresa da Calciomercato.com, l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante era stato preso qualche giorno fa poco prima della partenza per Ibiza. E sarà rarificato nelle prossime ore con dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno. El Shaarawy ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue preferenze tanto da scartare le offerte più ricche dei club turchi. L’ex milanista ha rinnovato fino al 2025 con opzione sul terzo anno a cifre inferiori rispetto alle attuali. Da 3,5 lo stipendio del Faraone dovrebbe essere stato spalmato su poco più di 2,5 a stagione.