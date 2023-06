TMW, Ceccarini: Maxime Lopez sostituirà Amrabat alla Fiorentina?

La Fiorentina cambierà sistema di gioco, tornando al regista classico nella prossima stagione. E’ questa l’indiscrezione di calciomercato lanciata da Niccolò Ceccarini per la testata giornalistica TuttoMercatoWeb. Non appena i viola riceveranno un’offerta consona per Amrabat (oggi l’allenatore del Marocco ha ribadito di aver mandato a casa il ragazzo perché a breve firmerà il contratto con un nuovo club), vireranno sul piccolo metronomo francese Maxime Lopez, di proprietà del Sassuolo. Valutazione? Circa 15 milioni di euro.

Alto pressappoco quanto Lucas Torreira, il centrocampista della compagine emiliana assomiglia però di più ad un altro ex gigliato e cioè a David Pizarro (pur essendo, rispetto a lui, più esile e agile). Come il centrocampista cileno inizialmente ha giocato da trequartista ed ha un piede molto educato, di più rispetto a quello di Torreira appunto, quest’ultimo più bravo di lui, invece, nella fase di rottura del gioco avversario.

Insomma le tempistiche dipendono da Amrabat, che aspetta lui per primo un’offerta concreta al più presto per lasciare Firenze, forse senza la giusta riconoscenza nei confronti della Fiorentina.