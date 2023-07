Calciomercato Bari: acquisto clamoroso in arrivo! Ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Bari si prepara a un colpo importantissimo, che qualora andrà definitivamente in porto farà la differenza . Si tratta di un giocatore che in Serie B può spezzare gli equilibri. Ecco di seguito di chi si tratta e a che punto è la trattativa.



Il calciomercato del Bari sta per svoltare: in arrivò Jeremy Menez. L’eclettico giocatore francese con un passato importante in Serie A, negli ultimi anni ha vestito la maglia della Reggina. Adesso è in dirittura di arrivo al Bari, per riportare la squadra nella massima serie, sfiorata per un soffio lo scorso anno.

Menez-Bari, si può fare

Jeremy Menez in questo calciomercato potrebbe restare in Italia e proseguire la sua carriera al Bari. Il trentaseienne francese, subito dopo la scadenza del suo contratto con la Reggina, si ipotizzava potesse abbracciare un’avventura diversa, magari lontano dall’Europa. Invece le migliori prestazioni della scorsa stagione hanno convinto una delle società più ambiziose a valutare la possibilità di ingaggiarlo. Il calciatore è libero da ogni vincolo e dunque potrà accasarsi a parametro zero in base alle sue preferenze. E all’orizzonte c’è un incontro decisivo proprio con il Bari che sembra intenzionata seriamente alle sue prestazioni. Menez-Bari accenderebbe ancor di più l’entusiasmo dei tifosi, che a Bari non manca mai.