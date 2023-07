Calciomercato Bari, si cerca il sostituto di Antenucci

Mirco Antenucci ha accettato l'offerta della Spal e dopo quattro stagioni in Puglia, lascia il Bari. I galletti che sono stati a un passo dalla promozione in Serie A anche grazie alle reti del bomber di Termoli, si trovano ora a dover cercare un sostituto all'altezza che possa garantire gol e buone prestazioni.

Il 10 luglio è scaduto il contratto di Mirco Antenucci con il Bari e dopo 141 presenze, 65 gol totali e una promozione conquistata dalla C alla Serie B, il bomber lascia la Puglia per tornare alla Spal. Colmare il vuoto lasciato in attacco è il primo obbiettivo del calciomercato del Bari che vuole allestire una rosa per tentare la scalata e tornare in Serie A.

Calciomercato Bari: trattative aperte per Diaw e Gliozzi

I nomi caldi sull'agenda dei dirigenti della società pugliesi sono due attaccanti che hanno le carte in regola per fare la differenza nel campionato cadetto. Davide Djily Diaw, attaccante di 191 cm, di proprietà del Monza, si è distinto nell'ultima stagione nelle file del Modena mettendo a segno10 gol. Il club lombardo è disposto a cedere il 31enne per una cifra intorno al milione di euro. Situazione più complessa per Davide Gliozzi. L'attaccante del Pisa ha giocato la passata stagione nel Como, chiudendo con un bottino di 9 gol. In questo caso però c'è da battere la concorrenza del Modena.

Il saluto di Antenucci al Bari

Come spesso accade, Mirco Antenucci ha affidato ai social il suo saluto ai tifosi e alla società pugliese: "Alla fine ho deciso di lasciare Bari, ma non è stato semplice e di certo non è stata una scelta fatta per soldi. Chi mi conosce lo sa, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto, protagonista, un valore aggiunto per il mio club, anche a 39 anni e sempre nel rispetto di scelte e ruoli. Credo che il calcio non abbia età e soprattutto credo fermamente nell'insindacabile giudizio del campo. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia biancorossa numero 7. Lascio con un campionato vinto, 2 finali play off e con 65 gol, secondo miglior marcatore della storia di questo glorioso club. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me e che rimarranno per sempre nel mio cuore. Grazie di nuovo alla città di Bari per averci adottato. Resteremo per sempre legati a questa terra; la mia terza bimba Alice è nata qui".