Calciomercato Cagliari: Cragno firma per una big, ecco dove andrà

Cragno, ex portiere del Cagliari, dove tanto bene aveva fatto nella sua esperienza in terra sarda, sta per firmare con una big della Serie A. Il portiere che lo scorso anno era andato a Monza per rilanciarsi, in realtà non ha trovato spazio, chiuso dalle prestazioni del titolare Di Gregorio. Ecco la sua nuova squadra.

Nel futuro di Alessio Cragno c’è la grande opportunità di firmare con una big in questo calciomercato. Con il Cagliari aveva dimostrato qualità immense e ha intenzione di tornare ad essere considerato uno dei più forti della Serie A.

Cragno-Inter, si può fare

Alessio Cragno cambia squadra: lascia il Monza dopo una sola stagione. Il portiere italiano ex Cagliari non ha trovato fortuna in terra brianzola e ha deciso di lasciare dopo il 2022-23. Aveva firmato con la squadra di Berlusconi e Galliani per rilanciarsi in Serie A ed essere il portiere titolare in un progetto ambizioso ma non è mai riuscito a scalzare la titolarità di Michele Di Gregorio. Nel futuro di Alessio Cragno potrebbe esseci ancora la Serie A ma questa volta con una sorpresa importantissima. Ha intenzione di mettersi in gioco ad alti livelli e non è da escludere un accordo di primo livello. Alessio Cragno può diventare un’idea per la porta dell’Inter. I nerazzurri hanno appena detto addio a Samir Handanovic e nei prossimi giorni sarà finalizzata anche la cessione di André Onana al Manchester United. Il club ha intenzione di proseguire con una porta di livello sia con il primo che con il secondo portiere e si stanno intraprendendo diverse strade. Cragno all’Inter potrebbe essere il nome perfetto per fare da comprimario ad un portiere ancora più forte. I nomi che circolano in orbita nerazzurra sono principalmente due: David De Gea e Yann Sommer. Arriverebbero per fare i titolari ma nulla vieterà a Simone Inzaghi di prendere decisioni diverse se gli allenamenti dovessero mostrare maggior affidabilità al portiere italiano. Cragno piaceva all’Inter già qualche stagione fa e nei prossimi giorni potrebbero essere avviati nuovamente i contatti per arrivare ad un accordo.