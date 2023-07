Calciomercato Cagliari: nome nuovo per la difesa, arriva dal Napoli

Il Cagliari sta per chiudere un movimento di calciomercato importante come quello di Augello. Si tratta anche per un difensore, ecco il nome nuovo che arriva proprio dal Napoli. Difensore esperto che vanta numerose partite in Serie A. Ecco di seguito il nome.



Che il Cagliari in questo calciomercato sia alla caccia di un difensore centrale di esperienza è cosa nota, i nomi di José Luis Palomino e Gian Marco Ferrari come candidati lo sono altrettanto. Ma, come spesso capita nel calciomercato, all’improvviso arriva uno sconosciuto che, però, è nell’occasione tutt’altro che tale.

Il nome del difensore seguito dal Cagliari

L’identikit del difensore cercato dal Cagliari è presto fatto, se poi si aggiunge l’ulteriore dettaglio del piede mancino come caratteristica ecco che il quadro porta a un nome su tutti. Juan Jesus, difensore centrale brasiliano con lo Scudetto sul petto in quel di Napoli, un passato all’Inter prima e alla Roma poi con un minimo comune denominatore in panchina chiamato Ranieri. Che lo ha visto arrivare in Italia nel gennaio del 2012 ad appena 21 anni, senza però schierarlo nei primi mesi nerazzurri. Juan Jesus è dunque l’obiettivo da portare in dote a Ranieri, il terzo incomodo che sfida Palomino e Ferrari nella corsa a leader della difesa rossoblù.