Calciomercato Cagliari: l'ultima idea arriva dal Torino, si tratta di una punta

Il Cagliari è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante in questo calciomercato già movimentato, da affiancare a Gianluca Lapadula. Come riportato da La Nuova Sardegna, la squadra isolana sarebbe interessata a un ex giocatore dell’Inter e attualmente al Torino.

Il nome nuovo per l'attacco del Cagliari

Il nome nuovo del calciomercato del Cagliari si tratta di Yann Karamoh, attaccante francese classe 1998. Il Cagliari è alla ricerca di un giocatore sotto i trent’anni con una buona esperienza sulle spalle in Serie A. La squadra isolana sta studiando quale potrebbe essere la soluzione migliore sul fronte dell'offerta da proporre per il suo acquisto. Dopo gli acquisti di Ibrahim Sulemana, Simone Scuffet, Tommaso Augello e Jakub Jankto, potrebbe essere il turno di Yann Karamoh? Niente è da escludere, tantomeno questa trattativa che potrebbe portare estro e gol al reparto offensivo.