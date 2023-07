Calciomercato Cagliari: nome nuovo per l'attacco, ecco di chi si tratta

In questo momento di calciomercato il Cagliari ha bisogno di un centravanti, obiettivo nuovo e importante: Eldor Shomurodov. Quindi, nella lista dei desideri di Claudio Ranieri, oltre a un difensore esperto, anche due attaccanti. Unendo i punti che partono dalle dichiarazioni del diesse Bonato e arrivano a quelle del tecnico romano ecco spuntare il primo nome. Shomurodov, attaccante di proprietà della Roma, ma fuori dal progetto tecnico giallorosso e a caccia di una nuova avventura nella massima serie. L'Unione Sarda riporta la notizia, il classe ’95 uzbeko arriva da una stagione complessa, con una prima parte a Roma senza trovare spazio, solo 6 le presenze fino a gennaio, e una seconda per rilanciarsi allo Spezia ma con risultati lontani dalle aspettative.

Shomurodov-Cagliari, occasione per entrambi

Quello di Shomurodov è un profilo importane, attaccante di gamba e sacrificio, magari meno prolifico, ma funzionale e che piace a Ranieri. Nella speranza che l’uzbeko possa tornare quello di Genova sponda rossoblù, quando nella stagione d’esordio in Italia segnò 8 reti in 31 presenze. Non solo Shomurodov, ma anche altri due profili ancora rimasti sottotraccia. Non i nomi ormai noti che, per un motivo o per un altro non appaiono di facile soluzione. Partendo da Manolo Gabbiadini, poi Borja Mayoral e infine M’bala Nzola, con la richiesta dello Spezia da 15 milioni di euro e diverse concorrenti pronte ad affondare il colpo.