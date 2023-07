Calciomercato: Cagliari e Lecce è corsa a due per l'attaccante della Roma

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov sarebbe finito nel mirino della neopromossa Cagliari e del Lecce. Le due squadre sembrerebbero interessate a Shomurodov, ma entrambe avrebbero aperto all’acquisto solo con la formula del prestito.

Shomurodov richiesto da Cagliari e Lecce

Acquistato due estati fa dal Genoa per 17,5 milioni di euro, l’avventura di Eldor Shomurodov con la maglia della Roma si è complessivamente rivelata un flop. L’alto costo dell’operazione, inoltre, complica la sua cessione perché i giallorossi devono privarsene per una cifra congrua per evitare una minusvalenza. A tal proposito, Tiago Pinto dovrà lavorare sodo per trovare la migliore soluzione per la Roma. Nella stagione 2022/2023, Eldor Shomurodov ha vestito le maglie di Roma e Spezia. Nella prima parte dell’annata è stato schierato complessivamente 8 volte da José Mourinho, realizzando un gol nella trasferta contro il Ludogorets di Europa League, prima partita della fase a gironi vinta proprio dal club bulgaro. Nel mese di gennaio, invece, l’uzbeko è stato ceduto in prestito allo Spezia ma, anche in quel caso, l’avventura è stata piuttosto deficitario. Ora è corsa a due tra Cagliari e Lecce, con la squadra di Ranieri che si è inserita prepotentemente nella corsa alla punta.