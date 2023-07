Calciomercato Fiorentina: le ultime su difesa ed attacco

Le ultime sul calciomercato della Fiorentina tra idee e trattative, tra ambizione e sostenibilità. Il punto su attacco e difesa, in base agli ultimi rumors di mercato. Cercheremo di capire quali potranno essere le prime operazioni in entrata della Viola.

E' Niclas Füllkrug il nome nuovo per l'attacco della Fiorentina: il panzer tedesco del Werder Brema, capocannoniere dell'ultima Bundesliga insieme all'attaccante del Lipsia Nkunku. Il 30enne centravanti molto potente è stato proposto da alcuni intermediari e per ora è solo un'idea.

Calciomercato Fiorentina: le ultime

Restando sull'attaccante, seppur con caratteristiche diversissime da Füllkrug, resiste l'interesse per Dia, specie ora che il Milan ha allentato la morsa per il calciatore della Salernitana, virando su altri nomi. Il problema è il costo elevato, che sarà di 25 milioni di euro fino al 20 luglio (per via di una clausola) e che salirà ancora, divenendo irraggiungibile, dal giorno seguente. La Viola, insomma, deve sbrigarsi.

Per la difesa siamo qui a chiarire la trattativa per Fabiano Parisi, che non è così calda ad ora per almeno tre motivi: la concorrenza, i rapporti non certo ottimali tra Fiorentina ed Empoli e Biraghi. Con questo non vogliamo smorzare gli entusiasmi, perché il calciatore piace da tempo a società ed allenatore gigliati, ma bisogna guardarsi da Juventus, Inter Lazio e, notizia dell'ultima ora di Alfredo Pedullà, anche dal Torino.