Calciomercato Fiorentina, rinnovi: dopo Biraghi, tocca a Ranieri e Castrovilli

Calciomercato Fiorentina: tutti i movimenti della dirigenza gigliata. Dopo l'acquisto di Fabiano Parisi ed il rinnovo di Cristiano Biraghi, la Viola non si ferma e punta a mettere a disposizione di Vincenzo Italiano una rosa competitiva per la prossima stagione.

Dopo le ufficialità di poco fa dell'acquisto a titolo definitivo di Fabiano Parisi e del rinnovo di Cristiano Biraghi (fino al 2025, con opzione automatica di estensione al 2026 al determinarsi di certe condizioni), la Fiorentina non si ferma, anche perché Vincenzo Italiano freme per avere una rosa quasi completa il prima possibile.

In particolare si cerca un portiere affidabile, un attaccante più prolifico di quelli attuali, un difensore dai piedi buoni ed un sostituto del probabilissimo partente Amrabat.

Calciomercato Fiorentina: i rinnovi non sono finiti

Restiamo sul fronte rinnovi di contratto perché dopo, appunto, quello di capitan Biraghi, la dirigenza gigliata sta facendo il massimo per chiudere con Ranieri e Castrovilli.

Se per il primo Gianluca Di Marzio e Sky parlano di una situazione in completa discesa (per un accordo fino al 2026), migliorano secondo La Gazzetta dello Sport anche le cose riguardanti il talento pugliese. La Fiorentina ed il calciatore non sono ancora d'accordo sulla cifra dell'ingaggio, ma cresce l'ottimismo da ambedue le parti per un allungamento fino al 2027.