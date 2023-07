Calciomercato Genoa: trattativa per un possibile ritorno, ecco il nome dell’attaccante

Il calciomercato del Genoa entra nel vivo: possibile nuovo affare con l'Inter per un ritorno a sorpresa, Gilardino e Ottolini si preparano. Si tratterebbe di un profilo importante perché si tratta di un giocatore in grado sia di partire titolare che entrare a gara in corso. Vedremo se la trattativa si concretizzerà in maniera positiva.



Sono ore molto calde in casa Genoa per quanto riguarda il calciomercato. Il neopromosso Grifone allenato da Alberto Gilardino è alla ricerca di un nuovo attaccante. Mentre il prossimo campionato di Serie A si avvicina, il direttore sportivo Ottolini sta inquadrando i giusti rinforzi per potenziare la rosa in questa sessione di calciomercato: tra i possibili obiettivi, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche un ritorno a sorpresa.

Il nome del giocatore seguito dal Genoa

Potrebbe tornare a vestire la maglia del Genoa Eddie Salcedo. Il giovane attaccante classe 2001, in rossoblu nella seconda metà della scorsa stagione, potrebbe essere quindi al centro di nuovo affare tra Genoa e Inter. Sul piano puramente tattico si tratterebbe di una nuova arma a disposizione di Gilardino, che potrebbe contare su di un terminale offensivo in più. Salcedo è in grado sia di reggere il peso dell’attacco che di subentrare a gara in corso “spaccando” le partite. Vedremo come proseguirà questa trattativa di calciomercato.