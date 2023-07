Calciomercato Genoa: doppio affare con il Milan in arrivo, ecco i nomi

Una doppia operazione con il Milan per rafforzare contemporaneamente difesa e attacco. E' ciò che starebbe preparando il Genoa di Alberto Gilardino, atteso dal ritorno in Serie A dopo un solo anno trascorso in cadetteria. Se le operazioni dovessero andare in porto in questo calciomercato sarebbero davvero importanti.

Calciomercato Genoa: trattative in corso per Gabbia e Colombo

Il Genoa è alla ricerca di due profili con cui rinforzare il proprio reparto avanzato e quello arretrato e nelle scorse ore avrebbero trovato l'accordo con i rossoneri per il passaggio in Liguria di Matteo Gabbia e Lorenzo Colombo. Sia il centrale di difesa che il centravanti reduce dal prestito al Lecce, entrambe 23enni, si trasferirebbero in rossoblù a titolo temporaneo. Ancora da definire nei dettagli la formula dell'operazione. In particolare i due club devono trovare l'intesa per quel che riguarda l'eventuale riscatto e controriscatto dei due ragazzi che, da parte loro, avrebbero già dato il proprio assenso al trasferimento in rossoblù. Operazioni importanti che "svolterebbero" due zone del campo, sia quella difensiva che quella offensiva.