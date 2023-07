Calciomercato Genoa: doppio colpo in attacco? Ecco i nomi pesanti

Una suggestione di mercato o qualcosa di più? Si parla parecchio in questi ultimi giorni di Mateo Retegui. L'attaccante della Nazionale Italiana accostato al Genoa ma non solo. Non solo questo il nome caldo per l’attacco, c’è anche un centravanti importante nei piani del calciomercato genoano, ecco di chi si tratta.



In questo avvio di calciomercato il Genoa si sta muovendo a fari spenti, senza troppo clamore, cercando di centrare un colpo importante. Si tratterebbe di Retegui, che assieme a Gudmundsson formerebbero una coppia temibile. Il centravanti a combattere coi centrali avversari e l'islandese a girargli attorno creando spazi e offrendo assist da sfruttare al meglio. Il costo di Retegui non è sicuramente basso e per questo in società si sta pensando come muoversi e quali strade battere per arrivare alla soluzione finale con buona soddisfazione da parte di tutti.

Il nome del secondo attaccante cercato dal Genoa

L'arrivo dell'italo-argentino non fermerebbe il Genoa nella ricerca di un secondo attaccante. Anche il milanista Colombo potrebbe giungere in Liguria. Attualmente il giocatore che lo scorso anno salvò matematicamente con un suo rigore il Lecce dalla retrocessione è in ritiro a Milanello con la formazione allenata da Stefano Pioli. Ma la sua partenza appare scontata ed il Grifone è sicuramente in prima linea per prendere, in prestito, l'attaccante. Evidente che il doppio colpo comporterebbe anche qualche uscita. La prima quella di Massimo Coda che ha grandi estimatori in Serie B dove alcune società si sono già fatte avanti.