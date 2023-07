Calciomercato Lecce: Falcone la priorità, ecco il segnale dalla Sampdoria

Il calciomercato del Lecce ha una priorità, si chiama Wladimiro Falcone, che potrebbe e vorrebbe tornare in giallorosso. Tra i ruoli che appunto il Lecce ha da andare a coprire in rosa, e sui quali c'è un senso di priorità, troviamo sicuramente il portiere. L'obiettivo dei dirigenti salentini Corvino e Trinchera è quello di riportare Wladimiro Falcone al Via del Mare, dopo che a fine giugno se l'è visto soffiare dalla Sampdoria, che ha esercitato il controriscatto a propria disposizione nei tempi previsti e se l'è ripreso.

Falcone-Lecce, ecco il segnale dalla Samp

Dai segnali che arrivano, però, l'impressione è che Falcone, classe 1995 non giocherà nello sponda blucerchiata di Genova nel corso della stagione 2023/24. Anche l'estremo difensore ha osservato da bordo campo i compagni impegnati nell'amichevole contro la Pro Patria e con i suoi dirigenti è stato chiaro: alla luce di quanto vedere nell'annata passata, vuole continuare a giocare in Serie A, possibilmente proprio con la maglia del Lecce. A riportare la notizia è il sito calciomercato.com.