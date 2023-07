Calciomercato Lecce: due big pronti a partire? E il portiere…

Il calciomercato del Lecce è in una situazione di stallo, o meglio per ora si tenta di giocare in difesa. Richiesti due pezzi pregiati della scorsa stagione, vedremo se riuscirà a trattenerli Corvino, in attesa di risolvere la situazione legata al portiere.



Il calciomercato del Lecce si sta evolvendo con precisione e con lo scopo di regalare a D’Aversa una squadra in grado di salvarsi mantenendo, possibilmente, i suoi gioielli più preziosi. Il club salentino ha perso Colombo e Umtiti nelle ultime settimane, ma in compenso è riuscita finora a trattenere tutti i cardini della squadra, compresi Baschirotto, Hjulmand e Gonzalez. I giallorossi sono consapevoli che le big restano in agguato, e che delle offerte importanti potrebbero arrivare da un momento all’altro. Corvino non farà sconti a nessuno.

Il Lecce non vuole cedere i big e punta al ritorno di Falcone

Uno dei nomi più richiesti al Lecce è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese che nel corso della passata stagione si è distinto per leadership, intelligenza e visione. Il giocatore rappresenta ad oggi una buona soluzione di riserva per il centrocampo di Milan e Juventus, ma le richieste dei giallorossi sono chiare: si parte da almeno 20/25 milioni per poterne discutere. Anche Gonzalez piace tanto in Italia, soprattutto ai rossoneri, ma l’interesse è andato scemando nel corso dei mesi, ed ora, come riportato da Tuttosport, anche la Juventus lo sta seguendo. Riguardo a Baschirotto va detto che su di lui, per ora, c’è stato l’interesse di Fiorentina e Cagliari, ma per ora i dialoghi non si sono evoluti. Il Lecce per quanto riguarda il portiere invece ha nuovamente preso informazioni su Falcone. Il direttore sportivo giallorosso sarebbe disposto a pagare 3.5 milioni di euro, stessa cifra corrisposta per il riscatto di Falcone.