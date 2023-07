Calciomercato Lecce: ecco l'ultima novità su Falcone

Tra il Lecce e Falcone è scattato qualcosa di magico nello scorso campionato. Quest'anno la Sampdoria ha riscattato il giocatore, anche se il portiere non vuole giocare in Serie B. Vediamo le possibilità che ha Falcone di tornare nella squadra giallorossa.

Il calciomercato del Lecce potrebbe avere un gradito ritorno, si tratta di Wladimiro Falcone. Da qualche settimana la Sampdoria lo ha riportato a casa, di fatto allontanandolo dalla squadra giallorossa. Il portiere, che si è messo in mostra l'anno scorso a Lecce, è stato controriscattato dai blucerchiati, che avevano mantenuto il controllo sul cartellino dell'estremo difensore. Adesso il giocatore è a Livigno in ritiro agli ordini di Pirlo, ma la sua esperienza a Genova potrebbe già essere finita.

Falcone-bis si farà?

Il Quotidiano di Puglia riporta che Falcone non ha nessuna intenzione di giocare in Serie B, di conseguenza sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia del Lecce. Falcone avrebbe anche già informato la dirigenza della Sampdoria, la sua volontà verrà tenuta in conto e nelle prossime ore ci sarà un incontro per capire come sbrogliare la situazione. Di sicuro per il Lecce si tratterebbe di un ritorno fondamentale in chiave difensiva. Falcone-bis in sintesi si può fare.