Calciomercato Lecce: offerta per un centrocampista dell'Aberdeen, i dettagli

Il Lecce lavora per il mercato in entrata: l'obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo e il profilo individuato per farlo è quello di Ylber Ramadani, centrocampista classe '96 di proprietà dell'Aberdeen. Vedremo se riuscirà a vestire la maglia giallorossa.

Il Lecce prova a prendere un centrocampista

Il Lecce ha fatto un'offerta da un milione di euro, nelle prossime ore si attende la risposta. Nel frattempo l'albanese prosegue la sua preparazione pre campionato con gli scozzesi. Nato in Germania, di nazionalità albanese ma con origini kosovare. Infatti la sua carriera inizia proprio lì con il KF Ferizaj, poi 6 mesi al Prishtina e altri 6 mesi al Drita prima di andare in Albania al Partizani. Nel luglio del 2017 arrivata la chiamata dalla Danimarca del Vejle dove conquista due promozioni nella massima serie.Con il club rimane fino al 2021: poi una stagione in Ungheria all'MTK Budapest e poi l'arrivo nella scorsa estate all'Aberdeen. Nell'ultima stagione, Ramadani ha giocato 44 partite in tutte le competizioni con un gol e tre assist.