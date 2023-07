Calciomercato Lecce: dalla Roma può arrivare l'attaccante, ecco di chi si tratta

Il Lecce prova a dare una prima svolta al proprio calciomercato. Individuato un giocatore offensivo di proprietà della Roma ma che lo scorso anno ha giocato allo Spezia. Si tratta di una punta importante ed imponente, ecco come il Lecce vorrebbe portarlo dalla propria parte, con che modalità arriverebbe.

Il calciomercato del Lecce prova a "smuoversi", obiettivo un centravanti. Individuato un giocatore offensivo proveniente dalla Roma, che dal canto suo prova a lavorare sul fronte delle cessioni. Infatti, sono ancora diversi gli esuberi in casa Roma che dovranno trovare una squadra entro settembre.

Shomurodov è il nome nuovo seguito dal Lecce

Un giocatore in esubero in casa Roma e che è stato "puntato" dal Lecce si tratta di Eldor Shomurodov. L'ex Genoa arrivato due estati fa è finito ai margini della rosa e dopo gli ultimi 6 mesi deludenti allo Spezia è pronto a ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport su di lui c'è l'interessamento del Lecce. L'uzbeko potrebbe trasferirsi in Salento, ma difficilmente a titolo definitivo. La scorsa stagione Shomurodov, dopo la prima parte con la maglia della Roma, si è trasferito allo Spezia in prestito. Con la stessa formula, ora, è il Lecce ad aver chiesto informazioni alla dirigenza romanista. Nell'ultima stagione Shomurodov ha realizzato 1 gol in 15 presenze con la maglia dei liguri.