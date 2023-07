Calciomercato Lecce: tutto fatto per il ritorno del difensore in giallorosso

Il Lecce in questo avvio di calciomercato è alla ricerca di un portiere in primis e di un centravanti. Tutto fatto per un difensore, ecco di chi si tratta. Per lui sarebbe un ritorno in giallorosso. Andrà a colmare una zona del campo scoperta nella rosa del Lecce. Trattativa tra giocatore e club che ormai sembra certa.

Dopo due settimane di stallo, il Lecce torna a bomba sul calciomercato. In questa sessione estiva, i giallorossi hanno ufficializzato le acquisizioni di Almqvist e Pongracic, rispettivamente in prestito secco e titolo definitivo. L’arrivo del terzo colpo è imminente.

Venuti-Lecce è fatta

Il Lecce ha raggiunto un accordo con Venuti. Il calciatore era svincolato e firmerà un biennale con opzione per un terzo anno con i salentini. Nelle prossime ore, a meno di colpi di scena, verranno sbrigate le pratiche burocratiche. A poche ore dalla cessione di Tommaso Cassandro, il Lecce si è già mosso in entrata. Lorenzo Venuti è pronto a tornare a Lecce. Come riportato da Sky Sport, definiti i dettagli per il ritorno del terzino al Lecce: contratto biennale con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di salvezza. Venuti, che ha già vestito la maglia del Lecce nella stagione 2018/19, è ora a un passo dal ritorno in Salento dopo quattro anni alla Fiorentina (dal 1 luglio è svincolato).