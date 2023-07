Calciomercato Milan: occasione da cogliere al volo dal Newcastle, ecco il nome

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo e non si parla solo di nomi di primissimo piano. Intanto arriva l’occasione dalla Premier League, in particolare dal Newcastle. Vediamo nei dettagli il nome del giocatore e il possibile affare in arrivo?



Il calciomercato del Milan dopo due grandi innesti che hanno “riparato” altrettante cessioni, ora si trova davanti a un bivio. Cogliere al volo l’occasione che arriva dalla Premier League o temporeggiare in attesa di altre possibili situazioni favorevoli? Il giocatore seguito attualmente milita nel Newcastle.

Il nome del giocatore seguito dal Milan

Come riportato dal Telegraph, il Newcastle potrebbe mettere sul calciomercato Allan Saint-Maximin. Questo perché gli inglesi avrebbero bisogno di fare cassa per acquistare Harvey Barnes dal Leicester. Il jolly offensivo francese è stato spesso accostato al Milan e potrebbe essere un'alternativa sia in questa situazione e in questo momento di calciomercato, sia per quanto riguarda proprio la sua efficacia tecnico-tattica all’interno della squadra di Pioli. Newcastle è una squadra che fa “paura” ai tifosi rossoneri, ma stavolta l’operazione non è in uscita bensì in entrata. E si tratterebbe davvero di un giocatore dalle ottime qualità tecniche, nonché molto duttile, proprio ciò che cercano i rossoneri per completare la zona offensiva.