Calciomercato Milan: le cifre dell’accordo con il Torino per l’esterno

I rossoneri preparano l'affondo decisivo sul laterale ivoriano, la cui partenza appare molto probabile. Dovrà essere sostituito per quanto riguarda la squadra granata. Mentre il Milan vuole completare il reparto esterni dopo l’attacco e il centrocampo.

In questa fase di calciomercato Wilfried Singo è un obiettivo concreto del Milan, che sta preparando l'affondo decisivo per aggiudicarsi l'ivoriano. Secondo alcune indiscrezioni, il Milan potrebbe recapitare al Torino un'offerta da 10-12 milioni circa, oppure tentare di abbassare l'esborso con contropartite. Junior Messias è un nome caldo in tal senso, anche se potrebbe arrivare sotto la Mole attraverso una trattativa a parte. Quello che appare chiaro è che Singo è destinato alla cessione. Ha il contratto in scadenza nel 2024, il rinnovo non è una possibilità concreta e di certo il ragazzo non direbbe di no all'ipotesi Milan. E il Torino per la corsia di destra si è assicurato Raoul Bellanova, laterale del presente e del futuro.

Milan-Singo affare in vista

Il Milan, che al momento è in vantaggio sulle concorrenti, sarebbe la prima scelta di Singo, anche se non è un mistero che gli estimatori del giocatore siano tanti. La volontà del giocatore come spesso succede potrebbe fare la differenza.