Calciomercato Salernitana: interessa Colombo dal Milan, si può trattare

Il calciomercato del Milan è molto attivo in fase di acquisti, stavolta però si parla di una cessione. Il giocatore in questione è Lorenzo Colombo, che si troverebbe chiuso nell'attacco rossonero. Su di lui dopo l'Atalanta piomba anche la Salernitana.

Il calciomercato del Milan è molto attivo in fase di acquisti, stavolta però si parla di una cessione. Il giocatore in questione è Lorenzo Colombo, che si troverebbe chiuso nell'attacco rossonero. Su di lui dopo l'Atalanta piomba anche la Salernitana, vedremo cosa decideranno la società e il giocatore, lo scorso anno in prestito al Lecce.

Interesse per Colombo del Milan

Al momento, nella rosa del Milan, il terzo centravanti alla spalle di Giroud e Okafor è Lorenzo Colombo. Da capire però se i rossoneri lo terranno in rosa o, come già capitato nell'ultima stagione, lo cederanno in prestito così da dargli la possibilità di giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita. Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, su di lui c'è il forte interesse di Salernitana e Atalanta. Dopo l'Atalanta, nome noto sulle tracce del centravanti, arriva in ultimo quello della Salernitana. Vedremo innanzitutto se Colombo partirà ed eventualmente anche la sua preferenza sulla cessione preferita.