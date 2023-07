Calciomercato Salernitana: clamorosa idea di mercato, ecco il nome del top player

La Salernitana è pronta a stupire in questo calciomercato. Un top player come James Rodriguez è pronto a sbarcare in Serie A. James Rodriguez in Serie A? Ipotesi che potrebbe diventare realtà nel giro di qualche settimana considerando anche la volontà del colombiano di rilanciarsi dopo un periodo abbastanza complicato.

La Salernitana pronta a stupire sul mercato

James Rodriguez lo scorso anno ha giocato con l’Olympiakos, ma i risultati non sono stati assolutamente positivi. Per questo motivo l’obiettivo del colombiano è quello di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Le offerte di squadre sudamericane non mancano, ma la Serie A rappresenta la grande occasione per provare a ritornare ai suoi livelli in un campionato competitivo, secondo quanto riferito da stadiosport.it. La Salernitana sta cercando di capire se il giocatore è interessato a questa opportunità per rilanciarsi. Sicuramente la presenza in rosa di Ochoa potrebbe spingerlo ad accettare l’offerta, ma per ora sono in corso tutti i ragionamenti del caso per valutare la fattibilità di questa operazione.