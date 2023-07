Calciomercato Torino: perché gli addii di Ricci e Schuurs possono fare "felice" Juric

Il centrocampista toscano è arrivato in ritiro, ma la Lazio è pronta a migliorare l'offerta per metterlo a disposizione di Sarri. Ad agosto si può sbloccare la cessione di Schuurs, ma Juric non dispera perché il ricavato potrà essere investito per rinforzare i ruoli chiave

Samuele Ricci, Wilfried Singo e Peer Schuurs. Ne resterà (forse) solo uno. Sono giorni di attesa per il calciomercato del Torino e quindi per Ivan Juric, ancora ben lontano dal vedere la rosa della propria squadra rinforzata come gli era stato promesso al termine dello scorso campionato. Al momento, infatti, il numero degli innesti è pari solo a due, Raoul Bellanova per la fascia destra e Adrian Tameze a centrocampo. Giocatori promossi dall’allenatore, ma certo non sufficienti a mantenere quanto era emerso dal vertice di inizio giugno, ovvero la volontà della società di allestire una rosa più forte per cercare di disputare un campionato più ambizioso con vista sull’Europa. “Puntiamo a migliorare dopo un biennio in cui abbiamo seminato, ma non mi piace parlare di obiettivi” ha tagliato corto il ds Vagnati durante la conferenza stampa tenuta nel ritiro di Pinzolo.

Calciomercato Torino, si cede per comprare: Ricci verso l'addio, Schuurs in standby

A Juric era stata anticipata la possibilità di sacrificare un big della rosa per finanziare le operazioni in entrata. Tutti gli indizi portavano a Peer Schuurs, acquistato un anno fa per milioni dall’Ajax per sostituire Gleison Bremer e protagonista di un’ottima annata. Non sufficiente, però, almeno al momento, a convincere le big della Premier League a investire la cifra richiesta dal presidente granata Cairo, vicina ai 40 milioni. L’olandese non è una priorità per il Liverpool e il Crystal Palace ha allentato la presa di fronte alle richieste del Toro. Così ha via via preso quota la possibilità che a finanziare parte del calciomercato Torino sia Samuele Ricci. L'ex Empoli è sì nel mirino di una big, quella Lazio il cui allenatore Maurizio Sarri vuole affidare all’ex Empoli le chiavi della mediana. Samuele ha cominciato ad allenarsi nel ritiro di Pinzolo, ma la tua testa sembra essere già altrove.

Il Torino che verrà: Ilic pronto a prendere le redini del centrocampo

La sensazione è che Juric non si straccerebbe le vesti per la partenza del centrocampista, ancora di più dopo l’ingaggio di Tameze, completamento ideale di Ilic a centrocampo. Una mediana completata da un giocatore in grado di unire qualità e quantità sarebbe ben costruita. Il rischio, però, sarebbe quello di passare da una coppia di giocatori simili, appunto Ilic-Ricci, ad un roster al quale mancherebbe un vero alter ego del serbo. L'ex Verona, dal canto proprio, è pronto a calarsi nei panni di leader del reparto. Il nodo del calciomercato del Torino è però quello che riguarda le cessioni. Dall’altra parte, cedere Ricci a fine luglio non darebbe garanzie sul futuro di Schuurs.

Mercato Torino, Juric boccia Doig. Il piano per l'esterno e i trequartisti

Un affondo agostano dall’Inghilterra per l’olandese è tutt’altro che improbabile, ma neppure in questo caso ci sarebbe da disperarsi. I 20 milioni in arrivo dalla Lazio serviranno per regalare a Juric le due pedine più urgenti. Quali? Il fondamentale ritorno di Vlasic e l’esterno sinistro, ruolo per il quale l’allenatore ha fatto capire di volere un giocatore più pronto (e quindi più costoso) rispetto al veronese Josh Doig. Gli almeno 30 eventuali da Schuurs permetterebbero invece i ritocchi, ovvero l’ingaggio di un altro centrocampista e del secondo trequartista. L’identità di quest’ultimo potrebbe avere le sembianze di Junior Messias, potenziale pedina di scambio con il Milan nell’affare-Singo. L’ivoriano, infatti, se prima sarà stata fatta cassa, potrebbe anche essere ceduto per “soli” 5-6 milioni più il brasiliano come contropartita.