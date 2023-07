Fiorentina vicinissima all'acquisto dell'ex Barcellona

La società toscana è molto vicina a chiudere un colpaccio di mercato che rinforzerebbe e non poco il centrocampo di Vincenzo Italiano. Lo stesso allenatore dei Viola si è esposto parlando dell'ex calciatore di Juventus e Liverpool, affermando che si tratta di un calciatore di grande livello.

La Fiorentina è pronta ad accogliere Arthur Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur. Il centrocampista è alla ricerca di un club all'interno del quale possa essere messo al centro del progetto, in modo da mostrare le sue doti tecniche. Dopo la parentesi negativa al Liverpool in cui praticamente non ha mai giocato, il brasiliano è pronto a rimettersi in gioco e i Viola sembrano la squadra perfetta dove potersi rilanciare.

Arthur alla Fiorentina, le cifre della trattativa

Prima di poter sbloccare l'affare, il brasiliano ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2026. Con i bianconeri non c'è stato mai feeling e il prolungamento contrattuale è stata una formalità. In seguito Arthur dovrebbe trasferirsi alla Fiorentina in prestito oneroso per circa 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 20. Cifre importanti quelle messe in gioco dalla società Viola per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Vincenzo Italiano ha detto su di lui a Sky Sport: "Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzo piace a tutti e vedremo. Il mercato, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà".