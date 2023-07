Galliani tenta il colpo in difesa, sondaggio per l'ex Barcellona

Adriano Galliani nell'ultima stagione ha regalato ai tifosi del Monza un calciomercato di primo livello. Quest'anno il dirigente del club lombardo vuole continuare a stupire e ad accontentare i propri supporter. In queste ultime ore continuano a salire le quotazioni di un difensore di spessore internazionale.

Adriano Galliani vuole migliorare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino per continuare il percorso iniziato nello scorso campionato, chiuso con ottimi risultati. Al vaglio ci sono tanti nomi in agenda ma è in particolare quello di un difensore ad attirare l'attenzione dell'esperto dirigente brianzolo.

Galliani vuole portare Umtiti a Monza

Samuel Umtiti è svincolato dopo aver risolto il contratto con il Barcellona. Il difensore centrale, campione del mondo nel 2018, nella passata stagione ha giocato in Serie A ben 25 presenze con la casacca del Lecce. I problemi fisici sembrano superati e il francese ha mostrato una condizione e soprattutto un'integrità fisica invidiabile. Samuel Umtiti è il profilo perfetto per migliorare la retroguardia del Monza e Adriano Galliani ha fiutato da tempo l'affare a parametro zero. Al momento non è stata avviata ufficialmente nessuna trattativa ma una volta sciolti gli ultimi dubbi, la società biancorossa potrebbe velocemente piazzare l'affondo decisivo.