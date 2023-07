Giallo Lukaku: il rilancio dell'Arabia e la Story misteriosa. Tutti gli scenari

L'attaccante belga del Chelsea continua ad allenarsi a parte, ma tutto attorno fioccano le novità: l'Al-Hilal ritocca verso l'alto la proposta d'ingaggio, mentre il giocatore pubblica una Story criptica su Instagram in cui parla di "odio" e di "bugie". Juve alla finestra, Blues impazienti

Il giallo Lukaku si candida ormai a diventare l’intrigo dell’estate di calciomercato. A 40 giorni dalla fine della sessione estiva, il centravanti belga è sospeso tra tre, forse quattro squadre. Al momento è impossibile ipotizzare per quale sarà tesserato il 1° settembre. E a complicare il tutto ci pensano i criptici messaggi social. Allo stato attuale Big Rom si allena presso il centro sportivo di Cobham, il quartier generale del Chelsea, insieme al folto gruppo degli esuberi dei Blues, ovvero coloro che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, ma neppure della società.

L'Al-Hilal ci riprova per Lukaku: la nuova proposta d'ingaggio

Del resto stiamo parlando di un club che tra la scorsa estate e gennaio ha speso oltre un miliardo di euro per rifare la squadra, eppure la lista degli indesiderati non è così lunga. Con Aubameyang volato a Marsiglia e Hudson-Odoi nel mirino della Lazio l’altro big indesiderato insieme a Lukaku è Hakim Ziyech, che non ha ancora detto sì all’Arabia. Proprio dalla Saudi League arriva l’aggiornamento più succoso sulla Lukaku-story. L’Al-Hilal è infatti tornato all’assalto dell’ex centravanti dell’Inter, alzando l’offerta d’ingaggio a 50 milioni netti per quattro anni. La stessa cifra che sarebbe garantita al Chelsea per il cartellino. Si tratta di una proposta migliorativa a livello di stipendio per il giocatore, dal momento che qualche settimana fa sul piatto per Big Rom c’erano “solo” 40 milioni all’anno.

Big Rom tra Arabia, Europa e... social: la Story dei misteri

Il sì del giocatore è però tutt’altro che scontato, dal momento che Lukaku sembra appartenere alla schiera di giocatori che, almeno per il momento, vuole restare in Europa per continuare a vivere il calcio d’alto livello. Certo, pecunia non olet, quindi è facile immaginare che il giocatore e il suo entourage, ridottosi al potente agente Sebastian Ledure dopo la rottura con Roc Nations, vacilleranno. Tuttavia, buona parte degli operatori di mercato sono sicuri che il tormentone continuerà. Non tanto per la volontà di Lukaku di approdare alla Juventus, ma perché i tentativi di ricucire lo strappo dell’Inter sono in corso. A confermarlo il contenuto di una misteriosa Instagram Story pubblicata dal giocatore tra sabato e domenica: "Quando l'odio non funziona, cominciano a dire bugie".

L'Inter, Lukaku e quel riavvicinamento (im)possibile

Parole suggellate dall’emoticon delle due dita disposte a V di vittoria e da una serie di localizzazioni, da Rotterdam a Bruxelles. A chi sono rivolte quelle parole? Alla stampa? Ai tifosi dell’Inter che, compatti, dicono no alla possibilità di “perdonare” Big Rom, un anno dopo aver riaccolto il figliol prodigo dopo una stagione al Chelsea? Non è dato saperlo, ma quel che sembra certo è che la vicenda vivrà altri capitoli e che il giocatore pare pronto a riaprire le porte all’Inter. Ma soprattutto che il Chelsea vorrebbe chiudere in fretta la "partita" e che il mercato attorno al belga è al momento bloccato.

Mercato, il caso Mbappé e il domino dei centravanti: Lukaku resta fuori? Juve alla finestra

Sì, perché al netto del domino che potrebbe aprirsi per il caso Mbappé, né al Psg, né al Bayern Monaco, né al Tottenham sembrano pensare a Romelu come soluzione per il ruolo di centravanti. Resta però la possibilità che in una di queste squadre approdi Dusan Vlahovic. Ciò libererebbe il posto a Lukaku alla Juventus, con tanto di plusvalenza per i bianconeri e ingaggio alleggerito dal Decreto Crescita. Al momento è questo lo scenario più probabile, ma non di certo di facile né immediata realizzazione. L’Arabia per ora può aspettare. Ma attenti ai social…