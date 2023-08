Calciomercato Cagliari: Palomino e Petkovic, ecco le novità

Il Cagliari è molto attivo in questo calciomercato in entrata, specialmente per quanto riguarda il difensore centrale e l'attaccante. Palomino protagonista per la difesa e Bruno Petkovic per l'attacco. Il club ha presentato un'offerta ufficiale per Palomino. Dopo che Yerry Mina ha accettato l'offerta della Fiorentina, è l'argentino l'obiettivo principale. Per l'intesa con l'Atalanta non ci sono problemi e il giocatore ha aperto alla possibilità di andare al Cagliari, restano da sistemare altri aspetti contrattuali.

Palomino e Petkovic gli obiettivi principali del Cagliari

Il Cagliari in questo calciomercato si muove anche e soprattutto per la zona offensiva. Per l'attacco, l'ultimo obiettivo e quello principale rimane Bruno Petkovic. Nuovi contatti a breve con la Dinamo Zagabria per l'attaccante croato. I costi sono alti, come già detto, ma la volontà del club è quello di fare uno sforzo economico per Petkovic perciò ci riproveranno. L'idea del Cagliari per l'attacco è quello di acquistare due punte in questa sessione estiva di calciaomercato: una forte, come Petkovic e l'altra giovane da inserire alle spalle, magari in prestito.