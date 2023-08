Calciomercato Cagliari: il prescelto per l'attacco, c'è la benedizione di Ranieri

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, il Cagliari è ancora alla ricerca di un nuovo volto per l’attacco di Claudio Ranieri, orfano dell’infortunato Gianluca Lapadula. In cima alla lista desideri c'è sempre il nome di Andrea Petagna, in uscita dal Monza.

Petagna l'attaccante preferito da Ranieri

Sebbene Andrea Petagna sia il prescelto per il nuovo attacco del Cagliari la trattativa con il Monza starebbe facendo una grande fatica a decollare. Come riportato dall’edizione de La Nuova Sardegna, il Ds del club rossoblù, Nereo Bonato, starebbe sondando ulteriori terreni qualora non si dovesse giungere alla fumata bianca con i brianzoli. A conferma che Andrea Petagna sia il prescelto di Ranieri, il mister sardo in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Cagliari–Inter ha espressamente dichiarato che il club rossoblù sia alla ricerca di un attaccante con caratteristiche differenti da chi è già in rosa.