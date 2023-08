Calciomercato Cagliari: nella corsa al centravanti si inserisce la Sampdoria, rossoblù beffati?

Il Cagliari in questo calciomercato estivo cerca un nuovo attaccante e uno dei nomi più caldi sembra essere quello di Bruno Petkovic. L’attaccante della Dinamo Zagabria rinvierà ogni discorso sul suo futuro dopo i preliminari di Champions League. Le news.

Tra il Cagliari e Petkovic si inserise la Sampdoria

Il Cagliari in questo calciomercato ha una priorità, trovare il centravanti per sostituire l'infortunato Lapadula. La ricerca non è facile vista la caratura dell'infortunato bomber sardo. Il Cagliari però ha individuato in Petkovic l'ariete giusto per la squadra di Ranieri. Sembrava tutto andare per il verso giusto, fino a quando non è arrivato l'interesse della Sampdoria di Pirlo per la punta. Per il centravanti Bruno Petkovic infatti, anche la Sampdoria si starebbe informando per portare in Italia, nel campionato di Serie B, il giocatore ex Bologna ed Hellas Verona. L’allenatore blucerchiato Andrea Pirlo avrebbe contattato telefonicamente il direttore sportivo dei croati, Dario Simic, per valutare la fattibilità dell’operazione.