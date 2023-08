Calciomercato Empoli, dalla Sampdoria arriva il difensore tanto atteso, ecco il nome

Importante trattativa per l'Empoli che cercherà di riempire la casella acquisti del calciomercato con un nome di affidabilità. Non dovrebbero esserci clamorosi dietrofront, per cui si attende l'ufficialità per il passaggio di un difensore dalla Sampdoria. Ecco di chi si tratta.

Per rimediare a un campionato iniziato già in salita, dopo la sconfitta casalinga ad opera dell'Hellas Verona, l'Empoli sente il dovere di correre ai ripari. In questi ultimi giorni utili per il calciomercato, l'obiettivo è rinforzare il reparto difensivo. Per un torneo così difficile, quale la Serie A, occorrono calciatori di affidabilità e di esperienza. Il presidente Corsi, insieme al proprio entourage, ha orientato la propria ricerca a Genova, versante "blucerchiato". Dopo diverse fasi, la trattativa tra l'Empoli e la Sampdoria dovrebbe andare regolarmente in porto in tempi brevi. Il nome atteso che i tifosi toscani vorranno vedere all'opera è quello di Bartosz Bereszynski.

Trentuno anni (classe 1992), di nazionalità polacca, terzino destro che si distingue per ottime capacità atletiche, oltre alla duttilità sul profilo tattico; difatti, è solito contribuire al sostegno della fase offensiva delle squadre in cui ha militato. Inoltre, anche se soltanto con 3 presenze all'attivo nella precedente stagione di Serie A, Bereszynski farà parte della rosa del Napoli del terzo Scudetto. Anche per una questione legata al monte ingaggi, la Sampdoria ha intenzione di privarsi di un elemento, seppur di valore, per evitare difficoltà di carattere finanziario. Dal canto del calciatore, c'è il volere di giocare in Serie A, pur essendo in un club di prestigio. Tutte le parti sono d'accordo. La formula contrattuale riguarda un prestito con obbligo di riscatto, per una richiesta economica di circa 2 milioni di Euro. Si attende l'ufficialità.