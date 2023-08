Calciomercato Lecce: Bereszynski in cima ai desideri di Corvino

Il Lecce in questo momento di calciomercato sta cercando delle importanti e golose opportunità per rinforzare la rosa. Dopo aver riportato a casa Falcone, protagonista assoluto dello scorso campionato, l'attenzione si sposta su altri ruoli. Ecco l'ultimo nome.

Il Lecce in questo momento di calciomercato sta cercando delle importanti e golose opportunità per rinforzare la rosa. Dopo aver riportato a casa Falcone, protagonista assoluto dello scorso campionato, l'attenzione si sposta su altri ruoli. L'ultimo nome sul taccuino di Corvino riguarda un difensore attualmente in forza alla Sampdoria.

L'ultimo nome di calciomercato per il Lecce

Il Lecce è sulle tracce di Bartosz Bereszynski, giocatore che è sulla lista di coloro che dovrebbero lasciare la Sampdoria in questa sessione di calciomercato. L’ingaggio troppo alto, la volontà del giocatore e la necessità di fare cassa, sono tutti dettagli non trascurabili nella situazione in cui verte il club blucerchiato. Sul terzino, a cui Andrea Pirlo ha preferito Fabio Depaoli, c’era stato l’interessamento da parte di un club del Medio Oriente (offerta al giocatore non alla Sampdoria), ma Bereszynski vorrebbe restare in Italia. Il suo desiderio, come riporta La Repubblica, potrebbe essere esaudito dato che il Lecce, su precisa richiesta di Roberto D’Aversa, potrebbe farsi avanti con un’offerta.