Calciomercato Lecce: colpo last minute in attacco, l'occasione si chiama...

David Okereke in trattativa con il Lecce in questo finale di calciomercato? Rumors, fondati o meno raccontano questo. La Serie B ha allontanato la Cremonese dai pensieri del centravanti nigeriano che ha chiesto persino di non scendere in campo contro il Crotone in Coppa Italia.

David Okereke in trattativa con il Lecce in questo finale di calciomercato? Rumors, fondati o meno raccontano questo. La Serie B ha allontanato la Cremonese dai pensieri del centravanti nigeriano che ha chiesto persino di non scendere in campo contro il Crotone in Coppa Italia. Il calciatore non ha usato mezzi termini per dire a tutti, tifosi compresi, che intende giocarsi le sue chance in Serie A.

Okereke nuovo obiettivo del Lecce

Su Okereke è piombato il Besiktas ma le richieste della squadra di Ballardini non sono state soddisfatte. Ad oggi il club lombardo chiede tra i 5 ed i 6 milioni di euro per il suo attaccante, arrivato solo l'estate scorsa dal Club Bruges per 4,5 milioni di euro. Il Lecce ha concluso il suo mercato in entrata a meno di clamorose occasioni e resta alla finestra. Spendere 6 milioni su Okereke non è certamente un'occasione. E' plausibile pensare che il Lecce possa cominciare a ragionare su una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni di euro, come riporta il sito Pianetalecce.it.