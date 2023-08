Calciomercato Napoli: dalla Spagna novità per un giovane centrocampista

Le voci su un'operazione di mercato con il Napoli sarebbero state già confermate dal club interessato, il Celta Vigo. La trattativa potrebbe arrivare a una conclusione nelle prossime ore. Tuttavia, la società partenopea non ha fatto trapelare indiscrezioni su questo affare.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è solito regalare ai tifosi del Napoli belle sorprese provenienti dal calciomercato estivo. Il luogo per questa operazione è stato individuato in Spagna, in casa del Celta Vigo, club con il quale sta trattando per portare nel capoluogo partenopeo il giovanissimo centrocampista spagnolo Gabri Veiga.

Trattativa tra Napoli e Celta Vigo in fase di ultimazione

Seppur dal quartier generale "Konami Training Center" di Castelvolturno non ci siano indiscrezioni a riguardo di questa trattativa, il club azzurro sta giocando silenziosamente d'anticipo per portare a casa la firma del centrocampista nato nel 2002. I galiziani sembrano essere d'accordo su una cifra iniziale che si aggira in circa 30 milioni di Euro, con l'aggiunta di ulteriori bonus che potrebbero portare a chiudere l'affare per 35 milioni di Euro.

Per il giovane spagnolo c'è già pronto un contratto che lo legherebbe alla squadra di Rudi Garcia per 5 anni, con una retribuzione di circa 2 milioni di Euro netti a stagione.

Si aggiunge un'ulteriore particolare, almeno secondo le informazioni attuali: non dovrebbe essere necessario attivare la clausola rescissoria di 40 milioni di Euro.

Questa operazione arricchirebbe il calciomercato del Napoli che vuole portare a costruire una rosa competitiva per difendere il titolo di Campioni d'Italia nella Serie A 2023/2024.