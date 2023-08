Calciomercato Napoli: Osimhen resta o va via ? Ecco cosa accadrà

Osimhen resta o va via ? È stata la domanda più ricorrente degli ultimi giorni di calciomercato del Napoli. Si sono susseguite voci contrastanti ma nelle ultime ore sono emerse novità importanti per il bomber nigeriano, uno dei simboli del terzo tricolore partenopeo.

Osimhen resta o va via ? È stata questa la domanda più ricorrente tra i tifosi del Napoli, negli ultimi giorni di calciomercato. Dopo una trepidante suspense, è giunta la risposta definitiva: il Napoli e Victor Osimhen si avvicinano ufficialmente al tanto atteso rinnovo contrattuale. Dopo una serie di incontri serrati tra l'agente dell'attaccante, Roberto Calenda, e il carismatico presidente Aurelio De Laurentiis, la strada per scrivere un nuovo capitolo nella carriera di Osimhen al Napoli è ben tracciata. Spazzate via, così, le insistenti voci sull'ipotetico acquisto da parte del club arabo Al-Hilal.

Calciomercato Napoli: Osimhen resta

La forma definitiva dell'accordo si prospetta come una ferma dimostrazione di fiducia reciproca tra il club e il bomber nigeriano. I dettagli svelano una scadenza contrattuale prolungata fino a Giugno 2026.

Tuttavia, è l'aspetto della clausola a catturare l'attenzione: diverrà operativa in Italia solo a partire dal 2025, mentre per l'Estero lo sarà già dal 2024, ed è pattuita in circa 150 milioni di Euro.

Inoltre, la giovane stella percepirà un ingaggio senza precedenti e lo collocherà quale calciatore più pagato nella storia del club azzurro: riceverà uno stipendio complessivo di circa 12 milioni di Euro a stagione.

Nel riepilogo: scadenza del contratto nel 2026, clausola rescissoria di 150 milioni di Euro, stipendio di 12 milioni di Euro a stagione al capocannoniere 2022/23.

Non è ancora stato stabilito il giorno in cui avverrà la firma ma sarà certamente siglata prima del match Frosinone-Napoli, gara di esordio per i Campioni d'Italia nella Serie A 2023/24.

Non è più l'epoca dei "Borbone" ma Napoli si appresta ad avere il suo nuovo "re". A pensarci bene, è proprio Osimhen il vero acquisto del calciomercato del Napoli.