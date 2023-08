Calciomercato Roma, le ultime su Marcos Leonardo e Matic

L'addio di Ibanez ha infastidito e non poco Josè Mourinho. L'allenatore giallorosso non gradisce l'attuale calciomercato del club capitolino e non ha risparmiato le solite frecciatine alla società. Adesso però in ingresso potrebbero arrivare diversi giocatori.

Il calciomercato della Roma non sta piacendo all'allenatore giallorosso che salutando Ibanez, non ha risparmiato critiche alla società. Dietro all'angolo c'è un'altra tegola da affrontare e che non farà felice Josè Mourinho. Matic sarebbe vicino all'addio però in questo caso la dirigenza capitolina ha già pronto il nome del sostituto.

Paredes se va via Matic

Il serbo sembra aver accettato la proposta del Rennes e starebbe spingendo per essere ceduto. Negli ultimi giorni Nemanja Matic non si sta allenando con la squadra, ufficialmente per problemi fisici ma come riportato da Sportmediaset, ci sarebbe altro. Il centrocampista vorrebbe cambiare aria e qualora il club francese dovesse arrivare a offrire 7/8 milioni di euro, l'affare andrebbe in porto. Mourinho rischierebbe di perdere una pedina importante dentro e fuori dal campo, per questo motivo la società capitolina sta pensando di sostituirlo con Paredes, oramai in rotta definitiva con il PSG.

Calciomercato Roma: Marcos Leonardo sempre più vicino

Intanto dal Brasile arrivano buone notizie. L'attaccante vuole la Roma e sta forzando la mano, infatti non si è presentato all'ultimo allenamento con il Santos. Al momento i giallorossi hanno offerto 12 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Al giocatore andrebbero invece 1,5 milioni di euro a stagione.