Inter, Gosens vicino all'addio. Testa a testa con la Juventus per il sostituto

L'ex atalantino è tentato dall'Union Berlino che gli permetterebbe di tornare in patria nella stagione dell'Europeo casalingo e di disputare la Champions League da protagonista. Nerazzurri pronti a duellare con i bianconeri per l'erede, destinato al ruolo di vice Dimarco

Nuove realtà crescono nel calcio tedesco. In una Bundesliga sempre nel segno del Bayern Monaco, infatti, sono sempre più numerose le società emergenti in grado di affacciarsi ai piani altissimi del campionato e di conseguenza alle coppe europee. Lo scorso maggio il Bayern, seppur favorito dal “suicidio” del Borussia Dortmund, ha messo in bacheca l’11° campionato nazionale consecutivo. Alle spalle dei gialloneri hanno chiuso nell’ordine Lipsia e Union Berlino. La formazione della Red Bull non è più una novità assoluta ad alti livelli, mentre la squadra della capitale si è resa protagonista di un vero e proprio exploit ed è pronta per lo storico debutto in Champions League.

Union Berlino, idea Robin Gosens per la Champions League

Alla campagna continentale della squadra di Urs Fischer potrebbe partecipare anche un protagonista recente della Serie A come Robin Gosens. La campagna acquisti dell’Union è stata finora piuttosto dimessa, ma la società è ora alla caccia di profili di livello per cercare di vivere un’altra stagione da protagonisti anche in campionato. Gosens può essere il giocatore adatto, vista la volontà di tornare a giocare in Germania nell’annata che porterà all’Europeo in casa. Chiaro l'intento di rientrare nel giro della nazionale dopo non essere stato convocato per il Mondiale. Approdato all’Inter dall’Atalanta nel gennaio 2022, a Milano Gosens non è mai riuscito ad affermarsi, complice tanti infortuni e l’esplosione nel proprio ruolo di Federico Dimarco.

Mercato Inter, torna di moda Carlos Augusto: duello con la Juventus

Gosens era stato avvicinato a inizio estate dal Wolfsburg. Dopo il no dell’Inter alla proposta di 14 milioni i biancoverdi hanno virato su altri due giocatori della Serie A, Rogerio del Sassuolo e Maehle dell'Atalanta. Ora Robin è pronto a valutare la proposta dell’Union, allettato dalla vetrina della Champions. L’Inter punta ad incassare tra i 15 e i 18 milioni. Tesoretto utile per le ultime operazioni in entrata e per il sostituto dello stesso Gosens, individuato in Carlos Augusto. Il Monza valuta il brasiliano circa 20 milioni, complice l'obbligo di girare il 40% al Corinthians. Sulle sue tracce c’è già la Juventus, dato che Augusto farebbe comodo anche ad Allegri come vice Kostic e all’occorrenza come terzo di difesa. Nell’operazione potrebbe rientrare Fabio Miretti, ma la cessione di Rovella alla Lazio potrebbe bloccare tutto, a meno che la Juve non riesca a concludere un’altra operazione in entrata a centrocampo.