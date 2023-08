Kamada, Isaksen e Hjulmand, Lotito scatenato

La Lazio dopo aver perso Milinkovic-Savic vuole rifarsi il look sulla mediana e il Presidente della società biancoceleste è pronto a chiudere due trattative riguardanti i centrocampisti Kamada e Hjulmand. Intanto manca solo l'ufficialità per l'arrivo di un giovane attaccante.

La quiete dopo la tempesta. L'incontro conciliativo tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri sembra aver dato una spinta al calciomercato biancoceleste. Il Presidente della formazione capitolina vuole accontentare il proprio tecnico e puntellare una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica. Sembrano nella fase di chiusura gli affari legati a Kamada e Isaksen mentre si riscalda la pista che porta a Hjulmand.

Per Kamada e Isaksen manca solo l'ufficialità

Il giapponese, ex Eintracht, è atteso oggi a Roma per mettere la firma sul contratto con la Lazio. Daichi Kamada percepirà ben 4 milioni di euro a stagione e al nazionale nipponico cadrà sulle spalle l'arduo compito di far dimenticare Milinkovic-Savic. Il centrocampista in Bundesliga ha collezionato 127 presenze e realizzato 20 gol, una buona presentazione per il calciatore seguito anche dal Milan. Sulla mediana la Lazio pensa anche a Hjulmand ma il Lecce lo valuta 20 milioni di euro. Inoltre c'è da superare anche la concorrenza dello Sporting Lisbona che da tempo è sulle tracce del giallorosso. Anche Isaksen a breve sarà a disposizione di Maurizio Sarri. La giovane promessa del calcio nordico è reduce da una stagione condita da 18 gol con la maglia del Midtjylland che gli sono valsi il titolo di capocannoniere del campionato danese.