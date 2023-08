Matteo Prati: la Spal apre alla cessione

Il giovane centrocampista della squadra di Ferrara si è distinto nella scorsa stagione per costanza di rendimento e capacità tecniche. Per questo motivo, nonostante la retrocessione della sua squadra, è finito sotto i riflettori di diversi club di Serie A e B.

Matteo Prati, classe 2003, è l'oggetto del desiderio di casa Spal. Il centrocampista dopo l'ottima ultima stagione con il club di Ferrara, ha raggiunto la consacrazione con la maglia della nazionale under 20 agli ultimi mondiali di categoria (gli azzurrini sono arrivati secondi cedendo solo in finale all'Uruguay). Le prime offerte ricevute sono state respinte ma adesso il club retrocesso in Serie C, sembra iniziare a valutare con più attenzione le offerte.

Matteo Prati, Cagliari in vantaggio sul Palermo

Nei giorni scorsi la squadra sarda neopromossa in Serie A, ha avanzato una prima offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. La società di Tacopina ha rispedito al mittente la proposta e di conseguenza, il Cagliari ha alzato la cifra. Secondo quanto riportato da SkySport, la società rossoblù ha optato per la stessa formula ma il riscatto del cartellino di Matteo Prati, lo ha fissato a 5 milioni di euro (ben due in più della proposta precedente). A questa cifra la dirigenza della Spal ha iniziato a vacillare, aprendo la porta alla cessione. Matteo Prati sarebbe ben lieto di trasferirsi nella massima serie e l'affare dovrebbe andare in porto. Intanto il Palermo resta alla finestra pronto a inserirsi da un momento all'altro.