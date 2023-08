Mercato Krunic-Fenerbahce: ecco la cifra imposta dal Milan

In casa Milan sembra si stia concludendo la questione Rade Krunic. Fenerbahce a un passo dall'obiettivo, nei prossimi giorni si potrebbe giungere a un accordo definitivo. Il bosniaco, come affermato dal club rossonero, non verrà venduto a meno di 12-13 milioni di euro.

Mercato Krunic-Fenerbahce, il centrocampista bosniaco potrebbe salutare presto il club rossonero lasciando spazio a un nuovo innesto. Come sappiamo, da giorni il giocatore è sotto il mirino del Fenerbahce e sulla sua testa pende una ricca offerta. Il Milan mette in chiaro che il giocatore non viene ceduto al club turco a non meno di 12-13 milioni di euro, nonostante la titolarità conquistata negli ultimi due anni. Fenerbahce oramai ad un passo dall'obiettivo, in queste settimana i due club potrebbero avvicinarsi a un accordo sulle cifre.

Mercato Krunic Fenerbahce: a quando la scelta?

Riguardo il futuro di Rade Krunic, in casa Milan, sembra che tutto si stia muovendo per il verso giusto. Secondo quanto riportato da alcune fonti turche, il Fenerbahce starebbe accelerando l'operazione alzando anche l'offerta. Questo per riuscire a portare il bosniaco a Istanbul già entro questa settimana. Qualora in casa Milan giungessero i soldi per Krunic, Furlani e Moncada sarebbero obbligati a tornare con forza sul mercato in cerca di un nuovo mediano che possa giocarsi il posto con Musah in attesa del rientro di Bennacer.