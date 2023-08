Sepe: intesa trovata tra Lazio e Salernitana

Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri. L'estremo difensore del club campano potrebbe presto diventare la nuova riserva di Provedel. Non a caso, la squadra capitolina è da tempo alla ricerca di un secondo portiere e l'accordo sembra essere molto vicino.

Dopo il trasferimento in prestito di Luís Maximiano all'Almeria, la Lazio si è ritrovata a poter contare solo su Ivan Provedel. Per non correre rischi la società biancoceleste si è subito messa alla ricerca di un secondo portiere ma la trattativa con Hugo Lloris non è andata a buon fine (secondo Rmc Sport il francese ha definitivamente rifiutato il club capitolino e potrebbe restare al Tottenham). Nelle ultime ore si è notevolmente riscaldata la pista che porta a Luigi Sepe.

Sepe vuole giocarsela con Provedel

L'estremo difensore granata gradirebbe e non poco, la maglia della Lazio. Alla base del suo si ai biancocelesti, c'è la totale chiusura alla Salernitana, infatti tra Ochoa e Costil, non avrebbe la possibilità di giocare. Luigi Sepe partirebbe come seconda scelta anche nella formazione di Maurizio Sarri, infatti Ivan Provedel è intoccabile. Ad ogni modo la Lazio gioca tre competizioni e avere la possibilità di giocare in Champions League, stuzzica chiunque. Stando a Calciomercato.com, le due società avrebbero trovato l'intesa sul prestito secco annuale mentre il portiere percepirebbe 600mila euro, interamente pagati dalla Lazio.